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Londres.- El rey Carlos III de , visitó el barrio londinense de Golders Green, donde se concentra parte de la comunidad judía londinense, para reunirse con las dos víctimas -también judías- de un reciente ataque con cuchillo de corte antisemita, en un gesto de solidaridad con la comunidad.

El monarca del Reino Unido acudió esta tarde al centro benéfico judío Jewish Care, donde mantuvo un encuentro con Shloime Rand, de 34 años, y Norman Shrine, de 76, que el pasado 29 de abril fueron acuchillados a plena luz del día en una parada de autobús durante un incidente que fue declarado formalmente como terrorista por la Policía.

Shrine calificó la visita del rey como de "extrema importancia" para la comunidad judía, de acuerdo con medios británicos. "Lo que más me inspiró fue que no me soltara la mano. Quiero decir, fue increíble. Es el rey pero sentí una calidez genuina", agregó.

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Carlos III fue asimismo recibido por el rabino jefe de las Congregaciones Hebreas de la Commonwealth, Ephaim Mirvis; el comisario jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, así como agentes de la fuerza judía de seguridad Shomrim, del servicio de ambulancias judío Hatzola -que también han sufrido un ataque anterior- y representantes estudiantiles de la comunidad.

De acuerdo con uno de los representantes de Shomrim, que estuvieron involucrados en la respuesta al ataque del 29 de abril, Carlos III "expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, especialmente a nivel local en las últimas semanas", y les felicitó por su labor.

En el exterior, Carlos III fue recibido con vítores y gritos de "viva el rey" por una multitud de personas, que le entregaron un ramo de flores y un pan tradicional judío.

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También estrechó la mano de un hombre que cumplía cien años este jueves, al que dijo: "Espero que tenga una buena celebración y que reciba una carta de mi parte".

Además del acuchillamiento doble del 29 de abril, por el que fue detenido el británico-somalí Essa Suleiman, de 45 años, el barrio de Golders Green ha experimentado una serie de ataques de tipo antisemita en las últimas semanas, lo que ha hecho que la Policía aumente su presencia en la zona.

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