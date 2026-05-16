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Decenas de miles de manifestantes, simpatizantes del activista antiinmigración y antiislam Tommy Robinson por un lado, y propalestinos y antirracistas por el otro, se concentraron este sábado en el centro de en dos marchas custodiadas por un amplio despliegue policial.

Unos 4 mil policías fueron movilizados para evitar incidentes. Las manifestaciones coincidieron con la final de la entre Manchester City y Chelsea en el estadio de Wembley, con capacidad para 90 mil espectadores.

Según un informe actualizado publicado el sábado por la noche, la policía realizó 43 detenciones durante las dos manifestaciones y 22 más durante la final.

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La policía aún no había publicado ninguna estimación de asistencia al anochecer, pero imágenes aéreas difundidas por medios británicos mostraron a decenas de miles de personas en la concentración denominadada "Unite The Kingdom" (Unir el Reino).

El ultraderechista Tommy Robinson, que en realidad se llama Stephen Yaxley Lennon, ya organizó una manifestación en septiembre 2025 en Londres, que congregó a 150 mil personas en defensa de la "libertad de expresión".

La manifestación de este sábado no está afiliada al partido antiinmigración pero se organizó una semana después del éxito electoral recabado por esa formación, liderada por Nigel Farage, en los comicios locales.

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El líder de extrema derecha encabeza los sondeos en intención de voto de cara a las legislativas de 2029.

Para Christine Turner, una jubilada de 66 años del noreste de Inglaterra, "la inmigración es la principal preocupación".

"Somos una isla. Tenemos una frontera bien definida que no está protegida. Hay que hacer algo. Esto dura desde hace demasiado tiempo", declaró a la AFP, en alusión a las llegadas de migrantes irregulares por el canal de la Mancha.

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Por su parte, la oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer, anunció que se había vetado la entrada al país a 11 "agitadores extranjeros de extrema derecha", incluida la estadounidense-colombiana Valentina Gómez, acusada de "declaraciones incendiarias y deshumanizantes respecto a los musulmanes".

Por otro lado, miles de personas participaron en una marcha propalestina, observó una periodista de la AFP.

La manifestación se organizó para conmemorar la Nakba ("Catástrofe", en árabe), la huida y expulsión de unos 760 mil palestinos cuando se creó el Estado de Israel, y también para oponerse a la extrema derecha.

"Racistas fuera de nuestras calles, refugiados bienvenidos", gritaban algunos manifestantes, muchos de ellos con kufiyas y banderas palestinas.

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"La extrema derecha siente que le están creciendo las alas, nosotros estamos aquí para intentar evitar eso, para hacer que la gente no sea ignorante", declaró Simon Ralls, un vecino de Nottingham, en el centro de Inglaterra, de 62 años.

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