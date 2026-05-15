Más Información
Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial
Exsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; "ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero"
EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano"
La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena
"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"
PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo
Pese a acusaciones, Inzunza puede participar por gubernatura: líder de Morena en Sinaloa; "si cumple con requisitos no será descartado"
Fiscalía de Michoacán cita a declarar a Leonel Godoy por el asesinato de Carlos Manzo; deberá comparecer este sábado 16 de mayo
Una mujer de 26 años fue detenida en el municipio de Cerquilho, en el estado brasileño de São Paulo, tras ser acusada de maltrato infantil contra sus tres hijos.
El caso salió a la luz luego de que uno de los menores, un niño de apenas 2 años, expulsara dos preservativos mientras se encontraba en el baño de una guardería, situación que encendió las alertas de las autoridades.
De acuerdo con el medio brasileño Metrópoles, la directora de la estancia infantil notificó a la Policía Civil después de que el pequeño presentara dificultades para defecar. A partir de ello, corporaciones policiales y elementos de la Guardia Civil Municipal realizaron un operativo para localizar a la madre y verificar las condiciones en las que vivían los menores.
Lee también Hijo de Jair Bolsonaro niega ilegalidades tras pedir apoyo financiero a banquero arrestado; audio desata polémica en Brasil
Al llegar a la vivienda, ubicada en el barrio Parque das Árvores, los agentes encontraron un entorno insalubre. Según los reportes, la casa carecía de agua y alimentos, además de estar cubierta de heces fecales. Otros dos menores, de 4 y 8 años, también fueron rescatados del domicilio y quedaron bajo resguardo del Consejo Tutelar.
Las autoridades informaron que la mujer mostró una conducta agresiva durante su arresto e incluso se habría autolesionado. Asimismo, señalaron que ya existían denuncias previas por presuntos maltratos contra sus hijos.
La Policía Civil mantiene abierta una investigación para determinar si el niño de 2 años fue víctima de abuso sexual o si los preservativos fueron ingeridos accidentalmente dentro de la vivienda debido a negligencia. La Justicia decidió que la madre de 26 años cumplirá prisión domiciliaria tras la audiencia de custodia realizada este viernes.
Lee también Adolescente abre fuego en escuela de Brasil y mata a dos personas; autoridades detienen al agresor
Los tres menores, de 2, 4 y 8 años, fueron rescatados y entregados al Consejo Tutelar. La investigación por posible negligencia extrema continúa en curso.
Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]