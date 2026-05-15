Una mujer de 26 años fue detenida en el municipio de Cerquilho, en el estado brasileño de São Paulo, tras ser acusada de maltrato infantil contra sus tres hijos.

El caso salió a la luz luego de que uno de los menores, un niño de apenas 2 años, expulsara dos preservativos mientras se encontraba en el baño de una guardería, situación que encendió las alertas de las autoridades.

De acuerdo con el medio brasileño Metrópoles, la directora de la estancia infantil notificó a la Policía Civil después de que el pequeño presentara dificultades para defecar. A partir de ello, corporaciones policiales y elementos de la Guardia Civil Municipal realizaron un operativo para localizar a la madre y verificar las condiciones en las que vivían los menores.

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Al llegar a la vivienda, ubicada en el barrio Parque das Árvores, los agentes encontraron un entorno insalubre. Según los reportes, la casa carecía de agua y alimentos, además de estar cubierta de heces fecales. Otros dos menores, de 4 y 8 años, también fueron rescatados del domicilio y quedaron bajo resguardo del Consejo Tutelar.

Las autoridades informaron que la mujer mostró una conducta agresiva durante su arresto e incluso se habría autolesionado. Asimismo, señalaron que ya existían denuncias previas por presuntos maltratos contra sus hijos.

La Policía Civil mantiene abierta una investigación para determinar si el niño de 2 años fue víctima de abuso sexual o si los preservativos fueron ingeridos accidentalmente dentro de la vivienda debido a negligencia. La Justicia decidió que la madre de 26 años cumplirá prisión domiciliaria tras la audiencia de custodia realizada este viernes.

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Los tres menores, de 2, 4 y 8 años, fueron rescatados y entregados al Consejo Tutelar. La investigación por posible negligencia extrema continúa en curso.

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