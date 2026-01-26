La diputada local del PAN Laura Álvarez lamentó que los casos de maltrato infantil, tanto en entornos de hogar, familiar o incluso escolar, se mantengan a la alza en la Ciudad de México y, únicamente se vea reflejado en estadística y no en justicia.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) de la Ciudad de México recibió 3 mil 164 reportes por maltrato infantil, de los cuales 35 fueron “códigos dorados”, es decir, se trató de casos en los que los menores se encontraban en un ambiente excesivamente violento

Al respecto, la panista apuntó que no es así como se combate este flagelo, sino que por el contrario, es importante avanzar en una agenda de atención integral.

A decir, de la legisladora panista, se debe promover mayor acceso a la educación, fortalecer las becas para que nadie deje la escuela, apoyar a mujeres madres trabajadoras y jefas de familia, así como iniciar una política de investigación que detecte casos tempranos de violencia en contra de menores.

“Se trata de todo un esquema pueda ayudar a niñas y niños a salir de la pobreza, de la desigualdad y del abandono familiar, ayudando también a sus madres que muchas veces están trabajando y el o la menor se queda sola en casa con personas desconocidas o parientes que ejercen el maltrato”.

Laura Álvarez pidió al gobierno capitalino detallar la manera en cómo se está combatiendo el maltrato infantil en la Ciudad de México y no rezagar los casos que, a juicio del SDIF no son graves.

“Nosotros en Acción Nacional hemos planteado presupuestos fuertes, acciones legislativas y ante ello, una batería de propuestas para la niñez y la primera infancia, donde Morena no opina y solo batea. Tristemente los niños no son su prioridad porque no votan”, añadió.

