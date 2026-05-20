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Washington.- Agentes de policía atacados el 6 de enero de 2021 en el han presentado una demanda para frenar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear un fondo de 1 mil 800 millones de dólares para ayudar a víctimas de "guerra judicial" por considerarlo un "acto de corrupción presidencial".

El exoficial de la Policía del Capitolio, Harry Dunn, y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana, Daniel Hodges, argumentan que Trump pretende beneficiar a las personas que organizaron y participaron en los disturbios.

La demanda, que se presentó ante un tribunal federal en Washington, defiende que el fondo anunciado por Trump viola la prohibición de la 14ª Enmienda sobre el uso de dinero federal para "pagar cualquier deuda u obligación contraída en apoyo de una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos".

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Asalto al Capitolio de EU. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
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El fondo que presentó el mandatario está siendo objeto de polémica ya que está destinado a compensar a los aliados de Trump que, según él, fueron víctimas de abusos por parte de la fiscalía y ha activado las alarmas sobre el uso partidista de la Justicia.

Entre los demandantes están algunos de los agentes de policía más conocidos que se enfrentaron a los alborotadores del 6 de enero, en el ataque al Capitolio.

El video de Hodges gritando mientras era aplastado por los manifestantes se convirtió en una de las imágenes más conocidas del suceso y Dunn se enfrentó a quienes protestaban y más tarde testificó que recibió numerosos insultos racistas.

Además, Dunn se presenta como candidato al Congreso, en una competición muy ajustada en la que busca la nominación demócrata en Maryland.

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