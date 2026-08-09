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El único título que le falta ganar al Cruz Azul desde que Víctor Velázquez es presidente del club es la Leagues Cup. En los últimos años, La Máquina supo conquistar la Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y el Campeón de Campeones.
No es necesariamente una “deuda” este torneo, pero antes de enfrentar al New York City FC, Joel Huiqui dejó claro que es uno de los objetivos principales de la temporada.
“Nos pusimos metas muy claras, dijimos que la Liga y el Campeón de Campeones eran muy importantes, que venía la Leagues Cup, la Concacaf, y después el cierre de Liga… son cuatro compromisos que tenemos que afrontar de la mejor manera”, mencionó Huiqui.
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Contrario a los rumores y comentarios en redes sociales, Joel asegura que Cruz Azul se toma en serio este torneo y que lo afronta como un reto para consolidar su idea en el equipo.
“El torneo es importante para nosotros, tan es así que intentamos dar nuestra mejor versión de juego y mejorar lo que hemos hecho anteriormente”, agregó.
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El portero Andrés Gudiño, que ha sido parte del “renacer” cementero, recordó lo que ha vivido hasta llegar hasta este presente ganador del equipo y confía en que vienen mejores cosas.
“Ya llevo un rato en el club, llevo buenos, malos y los peores momentos, me siento afortunado de tener ocho títulos oficiales, pero le doy todo el mérito a mis compañeros y entrenadores, y hablando del grupo que tenemos ahora somos uno unido, sano”, explicó.
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