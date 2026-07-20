Mundial de futbol: el impacto económico y político

Miami.— El Mundial de 2026 llegó a su final, con un saldo económico favorable para la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). El futbol produjo ingresos extraordinarios y dejó al descubierto una estructura donde la FIFA controló el negocio, los gobiernos sedes pagaron una parte importante de la operación y las decisiones políticas alteraron las condiciones de participación.

Gianni Infantino colocó a la FIFA al servicio de una relación personal con el presidente estadounidense Donald Trump y guardó distancia frente a los atropellos sufridos por selecciones, árbitros, trabajadores y aficionados.

La FIFA presentó el Mundial como una operación capaz de generar hasta 40 mil 900 millones de dólares en producto interno bruto mundial, 8 mil 280 millones en beneficios sociales y cerca de 824 mil empleos equivalentes a tiempo completo. Para Estados Unidos calculó 30 mil 500 millones de dólares de producción bruta, 17 mil 200 millones de producto interno bruto y 185 mil empleos.

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Estas cantidades proceden de un modelo encargado por la propia organización y elaborado por OpenEconomics. El estudio suma gasto turístico, operaciones, proveedores, consumo posterior, inversión y beneficios sociales monetizados. “Estos números miden una cadena económica extensa que permite a la FIFA presentar como consecuencia del torneo, cada dólar que circuló varias veces entre empresas, trabajadores y consumidores”, dice a EL UNIVERSAL la economista María Díaz.

La compañía de seguros internacional Allianz Trade estimó un impacto mucho menor y más cercano al dinero adicional generado durante junio y julio: 9 mil 100 millones de dólares de producto interno bruto en América del Norte, con 6 mil 100 millones para Estados Unidos, mil 700 millones para México y mil 300 millones para Canadá. Su análisis calculó cerca de 8 mil millones de dólares de gasto turístico neto y descontó el consumo sustituido, los visitantes habituales desplazados por precios altos y las compras que las familias dejaron de realizar en otros sectores. La conclusión: el Mundial aceleró el gasto durante seis semanas y produjo un efecto pequeño frente al tamaño total de las tres economías.

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EU concentró 78 de los 104 partidos y recibió la mayor parte de la actividad comercial; el Instituto de Bank of America informó que el gasto presencial con tarjetas de crédito y débito aumentó 5.4% durante la fase de grupos en las ciudades anfitrionas. El gasto realizado por personas procedentes de otras zonas metropolitanas creció 17.4%. Entre el 11 y el 27 de junio, el ingreso por habitación disponible creció más de 20% respecto al año anterior; y durante la semana del 28 de junio al 4 de julio aumentó 23%, impulsado por una subida aproximada de 21% en la tarifa diaria y apenas 1.1% de crecimiento en la ocupación.

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En México, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo había anunciado una derrama de 65 mil millones de pesos. El corte al 6 de julio registró entre 45 mil y 50 mil millones y calculó un cierre máximo cercano a 60 mil millones. De la estimación reportada, 35 mil millones correspondían al gasto turístico en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; 15 mil millones al consumo adicional de hogares mexicanos y otros 5 mil millones a entradas, una categoría contabilizada por separado y controlada por la FIFA. La cifra representó entre 0.1% y 0.2% del producto interno bruto nacional mexicano.

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“México quedó por debajo de todas las grandes proyecciones difundidas antes del torneo”, confirma Díaz. Allianz estimó un aumento de mil 700 millones de dólares en el producto interno bruto, integrado por mil 400 millones de gasto turístico neto y 300 millones de gasto de seguridad y administración.

La Ciudad de México destinó más de 3 mil 800 millones de pesos a 18 obras vinculadas con el Mundial, bajo señalamientos de retrasos y cifras contradictorias. Restaurantes y negocios se vieron afectados por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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Canadá dejó una de las cuentas públicas más claras; la Oficina del Director Parlamentario de Presu- puesto calculó mil 66 millones de dólares de apoyo gubernamental para organizar 13 partidos; 473 millones aportados por el gobierno federal y 593 millones financiados por provincias y municipios. El costo promedio alcanzó 82 millones de dólares canadienses por encuentro. EU destinó otros 625 millones de dólares federales a seguridad mediante un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El dinero cubrió revisiones de antecedentes, protección cibernética, ejercicios de preparación, policías adicionales y respuesta de emergencia en estadios, hoteles, aeropuertos, estaciones y otras infraestructuras.

Mundial de futbol: el impacto económico y político

¿Y la imparcialidad?

La estrecha relación entre Trump e Infantino le dio al torneo su cariz político: el presidente de la FIFA cultivó la cercanía desde el primer mandato del republicano; acudió a su inauguración de enero de 2025, visitó Mar-a-Lago, participó en actos de la Casa Blanca e incluso acompañó al mandatario en viajes internacionales.

Durante el sorteo de diciembre de 2025 creó y entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA. La organización FairSquare presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA por posibles violaciones a las normas de neutralidad política de Infantino.

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La polémica creció cuando Trump dijo que llamó a Infantino para revocar una tarjeta de expulsión al delantero estadounidense Folarin Balogun. La FIFA suspendió el castigo, aunque Infantino afirmó no haber influido en la decisión. La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol afirmó que la FIFA cruzó la “línea roja”.

El trato a los seleccionados de Irán, de Irak; el veto al ingreso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, son algunos de los casos que desataron críticas y llevaron a organizaciones civiles a describir el de 2026 como el “Mundial de la exclusión”, por sus precios prohibitivos y las políticas migratorias selectivas que restringieron el acceso a muchos.

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