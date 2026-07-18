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Horas antes de viajar hacia Nueva York para asistir por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la final de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores del sureste del país y visitó las nuevas locomotoras del Tren Maya de carga en puerto Morelos, Quintana Roo.
“Avanzamos con convicción, honestidad y resultados”, señaló en redes sociales. A través de un video, informó que ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, el cual, “tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, mencionó.
En compañía de Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y a cargo de la construcción del Tren Maya de carga y de otros tramos de los trenes de pasajeros al norte, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras este sábado 18 de julio.
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“Está Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán. El general Ricardo Trevilla Trejo, ya lo conocen, Secretario de la Defensa Nacional (…), la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, nuestra compañera Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Javier May, gobernador de Tabasco; Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, son los cinco estados por los que pasa el tren maya de pasajeros.
“Y muy pronto, en enero, ya se inaugura el tren de carga, y Andrés Lajous, que está a cargo de la Agencia de Transporte de Trenes. Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país”, señaló la mandataria.
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