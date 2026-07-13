A un año de que Estados Unidos frenó la exportación de ganado por el resurgimiento de la plaga de gusano barrenador en México, el gobierno federal busca todavía el diálogo con autoridades estadounidenses para abrir la frontera, especialmente tras las acciones implementadas para controlar los casos de esta infestación.

“Obviamente nosotros quisiéramos que se abriera la frontera desde el primer momento… Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho frente a ello? El control de la plaga, incluida la construcción de una planta (de moscas) y además hemos dado apoyo a los ganaderos particularmente Sonora, Coahuila y Durango”, expresó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este lunes 13 de julio, explicó que hace décadas, México y Estados Unidos enfrentaron una situación similar y se pudo erradicar la plaga con la ayuda de moscas estériles, las cuales se producirán en la nueva biofábrica de moscas estériles localizada en Metapa de Domínguez, Chiapas.

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“Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos, que está analizando Cofepris, el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible y que es más eficiente porque son machos los que se liberan y entonces tiene el doble de productividad. Entonces ya se erradicó una vez en México”.

“Hay quien dice que fue porque se abrió la frontera y que por eso llegó. En fin, más bien vino del sur de Centroamérica, principalmente hay una planta en Panamá, tienen también una tecnología avanzada y también estamos colaborando con el gobierno de Panamá”, señaló al destacar que especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informarán al respecto.

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En Palacio Nacional, la mandataria indicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está trabajando con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y su titular Brooke Rollins para liberar moscas y así poder abrir la frontera al ganado mexicano.

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Destacó que el gobierno federal y los gobiernos estatales han implementado varias acciones para controlar la plaga como: brindar información a ganaderos en materia de sanidad y limpieza de heridas para evitar que las larvas infecten a animales y personas.

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“Hemos dado apoyo a los ganaderos particularmente Sonora, Coahuila y Durango y es probable que este año se pueda ampliar a otros estados para que se produzca carne y en todo caso, pueda exportarse carne de buena calidad. Entonces, va muy avanzado en el caso de Sonora y también avanzado el caso de Durango, Coahuila va a retrasado, pero van muy avanzados estos dos”, explicó.

Además, señaló que la propia secretaria Brooke Rollins ha reconocido que el cierre fronterizo también afecta a ganaderos estadounidenses y ha aumentado el precio de la carne: “Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues buscar el diálogo, la comunicación permanente para que se abra lo más pronto posible y trabajar para erradicar la plaga”.

em/apr