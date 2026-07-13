La inflación general en México se ubicó en 3.37% durante junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, resultado al que han contribuido la estabilidad en los precios de los combustibles y el monitoreo permanente de productos de la canasta básica, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

El funcionario destacó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor suma tres meses consecutivos a la baja, al pasar de 4.59% en marzo a 4.45% en abril, 3.94% en mayo y 3.37% en junio.

Escalante Ruiz señaló que, entre las acciones que han ayudado a contener la inflación, especialistas y analistas financieros han destacado la permanencia del programa que mantiene la canasta básica en un precio máximo de 910 pesos, así como la estrategia de estabilización de los precios de la gasolina regular y el diésel.

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En ese sentido, informó que 85% de las estaciones de servicio comercializan el diésel por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que el 20% restante mantiene precios por encima de un margen razonable, por lo que Profeco continuará con la vigilancia para garantizar una competencia justa.

Como ejemplo de buenas prácticas, mencionó a Pemex Operadora Cabo Colorado, en Hermosillo, Sonora, donde el diésel se vende en 26.95 pesos por litro, con márgenes de ganancia inferiores a 1.50 pesos por litro.

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En contraste, señaló a la estación Gasa, en Cancún, Quintana Roo, donde el combustible se comercializa en 28.48 pesos por litro, con márgenes de ganancia de hasta 4.15 pesos por litro, por encima de lo considerado razonable.

El procurador recordó que los consumidores pueden consultar el mapa virtual de Profeco para comparar los precios de gasolina regular y diésel en las estaciones de servicio del país.

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Respecto a los alimentos, destacó que varios productos registraron reducciones importantes en sus precios durante junio. El kilogramo de jitomate disminuyó casi 39%, el chile jalapeño cerca de 14%, el limón casi 9% y el paquete de 18 huevos más de 7%. También reportaron bajas el chile poblano, chile serrano, la uva y el pepino.

En el monitoreo semanal de la canasta básica, la tienda Chedraui de Aguascalientes registró el precio más bajo, con 748.50 pesos, mientras que un Walmart de Culiacán fue el más caro, al venderla en 910.30 pesos, apenas por encima del precio máximo establecido.

Finalmente, Escalante Ruiz invitó a la población a utilizar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” para comparar costos antes de realizar sus compras y consultar el estudio publicado en la edición de julio de la Revista del Consumidor, donde Profeco analiza las diferencias entre mantequilla y margarina en cuanto a composición, contenido de grasa y valor nutrimental.

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