Este miércoles, Disney lanzó el primer tráiler de Camp Rock 3, más de quince años después de la primera entrega y donde la nostalgia se hará presente con el regreso de Kevin, Joe y Nick Jonas, quienes están listos para dar paso a una nueva generación de talentos.

El verano trajo de regreso a una de las películas más famosas de Disney Channel, se trata de Camp Rock protagonizada en el 2008 por Demi Lovato y los Jonas Brothers, una divertida mancuerna que capturó a toda una generación a través de sus números musicales.

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Escenas de la película "Camp Rock" protagonizada por Demi Lovato. Foto: AP /Disney Channel, Bob D'Amico, Archivo EL UNIVERSAL.

Disney lanza tráiler oficial de Camp Rock 3

El tráiler trae de vuelta a Camp Rock a la agrupación “Connect 3”-ahora como adultos-, quienes están en busca de un show para abrir su nueva gira, provocando que los chicos del campamento se enfrenten para decidir quién es el mejor.

El estreno mundial de Camp Rock 3, será el próximo 13 de agosto a través de la señal de Disney Channel y estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus a partir del 14 de agosto.

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Connect 3 tiene su gira mundial agotada. Solo le falta una banda que abra para ellos, y la encontrará en Camp Rock.#CampRock3, disponible el 14 de agosto en #DisneyPlus pic.twitter.com/VMcyROK0Ky — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 1, 2026

¿Aparecerá Demi Lovato en Camp Rock 3?

Una de las dudas que invadió a los fans tras la viralidad del tráiler, es la presencia de Demi Lovato en el filme y, aunque en esta ocasión su personaje no saldrá en pantalla, habrá un pequeño guiño a un elemento importante en la primera película: la libreta de canciones de “Mitch”.

Además, pocos saben que participación de Lovato en el proyecto será como productora ejecutiva, al igual que los Jonas Brothers, un detalle que garantiza a los fans de Disney que Camp Rock 3 será un buen homenaje a la película con la que crecieron.

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