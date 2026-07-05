El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo que anticipará su salida del poder el 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella en agosto.

Respaldado por Donald Trump, De la Espriella, de 47 años, venció por estrecho margen al senador Iván Cepeda, heredero político de Petro.

"No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo en X el primer mandatario izquierdista en la historia del país.

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Además convocó a una "movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales", el día de su salida del poder que coincide con la fiesta nacional y la posesión del nuevo Congreso donde la izquierda sigue siendo la bancada más numerosa.

El mandatario de 66 años podría ser reemplazado por la vicepresidenta Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo.

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Aunque no dio detalles, Petro sugiere que se ausentará de la investidura de su sucesor, un abogado millonario sin experiencia política, que amasó apoyos con una agenda de mano dura contra los grupos armados que se financian del narcotráfico.

20 de julio dia de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales.



Este fue el evento hoy en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia.



Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el… pic.twitter.com/zUjlxDWM8t — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

Petro ha cuestionado los resultados de los comicios y asegura que prepara un documento con pruebas para llevar ante los tribunales.

De nacionalidad estadounidense y colombiana, De la Espriella se ha declarado "enemigo acérrimo" de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y sus aliados ante la justicia estadounidenses.

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La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro durante el gobierno de su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de heridos y muertos entre 2019 y 2021 en medio de una fuerte represión policial.

"Desobediencia"

Tras las elecciones más reñidas de la historia, Cepeda dijo que tomará "el camino de la desobediencia civil" frente a De la Espriella si este no renuncia a su nacionalidad estadounidense, cesa "toda persecución contra" Petro y desiste "de cualquier intento por extraditarlo" a Estados Unidos.

Petro es crítico del gobierno de Trump por su política migratoria, guerra antidrogas y postura frente al cambio climático.

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Por su lado, Washington impuso sanciones al mandatario y su familia, que incluyeron el retiro de su visado estadounidense.

De la Espriella recogió el rechazo de una parte de la población a las políticas de paz con las que Petro intentó sin éxito desactivar el conflicto con los grupos que siguieron en armas tras el histórico pacto con la guerrilla de las FARC en 2016.

Según expertos, las organizaciones aprovecharon para fortalecerse durante las conversaciones con el gobierno izquierdista, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

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En el campo económico De la Espriella promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40% y dar vía libre a la explotación de petróleo y gas con fracking ante el elevado déficit fiscal.

Petro mantuvo un gasto público elevado para financiar programas sociales, mientras el déficit fiscal escaló al 6.4% del PIB, el segundo mayor de la región después de Brasil, según la CEPAL.

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El ultraderechista llegará al poder en momentos en que Petro goza de una alta popularidad por su histórica reducción de la pobreza y el desempleo.

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