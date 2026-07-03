El presidente saliente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, dijo haber conversado vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los esfuerzos del país por reducir los narcocultivos y de las sanciones que le impuso Washington.

Los mandatarios han tenido una relación llena de enfrentamientos que tensaron los lazos entre países históricamente aliados.

"Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EU Donald Trump. Cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable", dijo Petro en su cuenta de X.

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Según un comunicado de Presidencia, el mandatario colombiano le ratificó haber cumplido el objetivo pactado de erradicar unas 30 mil hectáreas de hoja de coca, el ingrediente base de la cocaína, en el país con la mayor producción de esa droga en el mundo.

El primer presidente izquierdista de la historia de Colombia, que deja el poder el 7 de agosto, afirmó que espera mejorar la cifra hasta 41 mil hectáreas a finales de 2026.

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Trump respaldó la candidatura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, que asumirá el poder en reemplazo de Petro.

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"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema", indicó.

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En las horas más oscuras de la crisis entre ambos presidentes, Trump incluyó a Petro en esta lista negra de sanciones, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores.

Con el argumento de que no hacía suficiente para frenar el tráfico de droga, impuso las restricciones que implican dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense.

Además Washington retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas.

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"Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian", añadió Petro.

De la Espriella fue elegido en los comicios más reñidos de la historia, con menos de un 1% de distancia del candidato izquierdista.

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La derecha teme una ola de protestas contra el nuevo gobierno.

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