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Bogotá.- El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que ya está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien aún no ha conversado.
"Nosotros estamos listos (...) Esperamos a que vengan y se queden", expresó a la prensa Petro, y agregó que aún no ha hablado con su sucesor, de quien será un férreo opositor.
El mandatario, quien se reunió con el senador Iván Cepeda, el candidato izquierdista que perdió las elecciones presidenciales del domingo pasado, señaló que la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, ya está desocupada para que la ocupe su sucesor.
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El mandatario señaló que el progresismo colombiano debe organizarse para que durante el gobierno de De la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, no retrocedan "las reformas sociales".
"Abelardo debe venir aquí a recibir este gobierno y felicitaciones, porque la supo hacer", añadió Petro.
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En cuanto a la designación del exsenador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, como ministro del Interior del Gobierno entrante, Petro espera "que busque un acuerdo nacional".
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De cara al nuevo mandato, el mapa político ya comenzó a reorganizarse
El Pacto Histórico, partido de Petro y de Cepeda, anunció que ejercerá una "oposición firme, democrática y movilizada" frente a cualquier intento de desmontar las reformas impulsadas durante el actual gobierno.
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En ese sentido, al ser preguntados sobre quién liderará la oposición, Cepeda señaló a Petro, sin dar más detalles de cómo llevará a cabo la oposición el mandatario saliente.
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