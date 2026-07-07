El partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó uno de los momentos más comentados fuera del marcador. Mientras Lionel Messi se preparaba para cobrar un penal, el influencer IShowSpeed apareció detrás de la portería realizando gestos y movimientos que rápidamente captaron la atención de millones de usuarios en redes sociales.

Argentina vs Egipto, por el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El video del creador de contenido se viralizó en cuestión de horas y abrió un debate entre aficionados, quienes se preguntaron si intentó desconcentrar al capitán argentino o simplemente protagonizó otro de los momentos que lo han convertido en uno de los personajes más seguidos del torneo.

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¿Qué hizo IShowSpeed durante el penal que falló Messi ante Egipto?

El encuentro ya estaba cargado de tensión cuando Lionel Messi tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde los once pasos. Sin embargo, el disparo terminó en las manos del arquero Mostafa Shobeir, quien evitó el gol argentino y provocó el festejo de la selección egipcia.

Al mismo tiempo, las cámaras captaron al streamer estadounidense, y admirador de Cristiano Ronaldo, detrás de la portería. En las imágenes, el influencer apareció haciendo movimientos, bailando y levantando los brazos justo antes de que el delantero argentino ejecutara el penal.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Speed tratando de distraer a Messi para el penal que falló contra Egipto y así reaccionó: pic.twitter.com/YUEJevykX0 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 7, 2026

Segundos después del fallo, el creador de contenido reaccionó con un evidente gesto de sorpresa y exclamó un "¡Oh, my God!", al no poder creer que Messi hubiera desperdiciado la oportunidad desde el punto penal.

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Cabe recalcar que, antes del inicio del encuentro, Darren Jason fue sorprendió cantando el himno de Argentina junto a su hermano, quien portaba la camiseta albiceleste, una escena que contrastó con la rivalidad que suele mostrar hacia Messi.

🚨| WATCH: Speed and his brother Jamal sing Argentina’s national anthem word for word in Spanish 😭 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/zm2sEEB35p — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

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Redes reaccionan al video de IShowSpeed en el Mundial 2026

Como era de esperarse, las imágenes provocaron varios comentarios entre los aficionados. Mientras algunos tomaron la escena con humor y afirmaron que el streamer volvió a convertirse en protagonista sin estar dentro de la cancha, otros cuestionaron su presencia detrás de la portería durante una de las jugadas más importantes del encuentro.

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También aparecieron críticas de quienes señalaron que el influencer suele acudir a este tipo de eventos para generar contenido y aumentar su alcance en redes sociales. Incluso hubo usuarios que aseguraron que su presencia respondía más al interés por crear momentos virales que por seguir el desarrollo del Mundial 2026.

Influencer IShowSpeed lanza su propia canción del Mundial 2026; así suena el tema. Foto: Instagram

¿Por qué se dice que IShowSpeed y Messi mantienen una rivalidad?

La presencia de IShowSpeed en el partido llamó la atención por la conocida admiración que siente por Cristiano Ronaldo, situación que durante años ha provocado bromas y comentarios sobre su supuesta rivalidad con Lionel Messi.

El streamer estadounidense IShowSpeed “enloqueció” al conocer a Cristiano Ronaldo / FOTO: @ishowspeedsui

Cada vez que el streamer asiste a un evento donde participa el capitán argentino, las redes recuerdan los videos en los que ha defendido públicamente al futbolista portugués, motivo por el que muchos aficionados lo consideran uno de los mayores críticos de "La Pulga" dentro del mundo de los creadores de contenido.

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Precisamente por ese antecedente, varios usuarios aseguraron que sus movimientos detrás de la portería tenían como objetivo distraer al futbolista argentino.

Sin embargo, más allá del momento viral, el partido terminó convirtiéndose en uno de los más emocionantes del torneo. Egipto llegó a tener una ventaja de dos goles, pero Argentina reaccionó y consiguió una remontada de 3-2, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

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