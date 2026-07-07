Si estás pensando en cocinar de forma más práctica y saludable, esta oferta de Amazon México puede ser justo lo que buscas. La freidora de aire digital Oster se encuentra disponible en tan solo $999.00, una oportunidad ideal para equipar tu cocina sin gastar de más.

Este electrodoméstico permite preparar una gran variedad de alimentos utilizando poco o nada de aceite, ayudándote a obtener platillos crujientes por fuera y suaves por dentro. Además, su diseño compacto y panel digital la convierten en una excelente opción para hogares de cualquier tamaño.

¿Qué características tiene la freidora de aire digital Oster?

La freidora de aire de Oster está diseñada para facilitar la preparación de alimentos con rapidez y comodidad. Entre sus principales características destacan:

Panel de control digital, que permite ajustar fácilmente la temperatura y el tiempo de cocción.

Tecnología de circulación de aire caliente, que cocina los alimentos de manera uniforme con menos aceite.

Capacidad ideal para preparar porciones familiares o comidas individuales, dependiendo del modelo.

Temperatura ajustable, para cocinar distintos tipos de alimentos con mejores resultados.

Temporizador integrado, que facilita la preparación sin necesidad de estar pendiente del proceso.

Canastilla antiadherente removible, que simplifica la limpieza después de cada uso.

Prepara una gran variedad de platillos

La Freidora de Aire Digital Oster no solo sirve para cocinar papas a la francesa. También permite preparar:

Alitas de pollo.

Nuggets y alimentos congelados.

Carne, pescado y mariscos.

Verduras asadas.

Empanizados crujientes.

Postres sencillos como brownies o pays.

Gracias a su tecnología de aire caliente, los alimentos conservan una textura crujiente con una menor cantidad de grasa en comparación con la fritura tradicional.