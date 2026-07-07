Argentina sale con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Por su parte, los egipcios salen con un plantel idéntico en defensa al que jugó contra Australia en octavos, con Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez formando una línea de cuatro.

En el centro del campo la principal novedad es el cambio de Marawan Attia por Mohanad Lashin, mientras que en punta de ataque no estará hoy Omar Marmoush acompañando a Mohamed Salah. En su lugar forma de partida el delantero del Oviedo Haissem Hassan.

Egipto sale con: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour, Mohanad Lashin, Mostafa Zico; Haissem Hassan y Mohamed Salah.

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