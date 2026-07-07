Universal Deportes | 07-07-26 | 08:16 |

¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Egipto?

La Selección de Argentina enfrentará a Egipto por el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026, en el Estadio de Atlanta.

  • Fecha: Martes 7 de julio
  • Horario: 10:00 am
  • Transmisión: ViX Pase Mundial

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