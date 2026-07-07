Universal Deportes | 07-07-26 | 08:55 |

Este día se definen los últimos dos invitados a los Argentina, Egipto, Suiza y Colombia, son los cuatro equipos que buscan su boleto a la siguiente fase del torneo, en el que solamente un par podrán acceder.

A diferencia de los otros días, hoy se arranca temprano la jornada y también se cierra no muy tarde.

La actividad de este día arranca en punto de las 10:00 horas del centro de México, donde Lionel Messi y Argentina se miden a la Egipto de Mohamed Salah. Los argentinos llegan como los grandes favoritos para seguir en búsqueda de su bicampeonato del mundo.

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Para finalizar el día tenemos un llamativo duelo. Suiza y Colombia se encargarán de definir al último participante para los cuartos de final, el encuentro arranca en punto de las 14:00 horas del centro de México y también se encargan de cerrar la fase de los octavos de final.

Mundial 2026: Agenda de HOY 7 de julio

Argentina vs Egipto

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  • Horario: 10:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio de Atlanta
  • Transmisión: VIX con pase mundialista

Suiza vs Colombia

  • Horario: 14:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio BC Place de Vancouver
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX pase mundialista

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