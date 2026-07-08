La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos negó a México la extradición del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, quien ya aceptó la cadena perpetua ante la justicia estadounidense.

La fiscal indicó que el Departamento de Justicia norteamericano rechazó su solicitud, debido a que el cofundador del Cártel de Sinaloa está siendo procesado en una Corte de Distrito de aquél país.

"El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender las solicitud de extradición realizada por el gobierno de México, argumentando que El Mayo está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país", explicó.

Lee también Captura de "El Mayo", operación que aceptó el FBI haber realizado y capo acusó de "secuestro"; cronología del caso

Godoy Ramos señaló que tienen 32 investigaciones contra Zambada García, de las cuales derivaron diferentes órdenes de aprehensión y con ello la orden de extradición.

"Una gran cantidad de actos de investigación entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael N, alias El Mayo, lo cual devino de tres causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano", indicó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc