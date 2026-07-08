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¿Y si sí? El fenómeno de la Selección Mexicana está uniendo al país y nos hace soñar en este Mundial 2026. Analizamos el gran momento del Tri, las claves detrás de su racha ganadora y por qué la afición mexicana vuelve a creer en hacer historia
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