¿Y si sí? El fenómeno de la Selección Mexicana está uniendo al país y nos hace soñar en este Mundial 2026. Analizamos el gran momento del Tri, las claves detrás de su racha ganadora y por qué la afición mexicana vuelve a creer en hacer historia

#SelecciónMexicana#ElTri#México2026#Mundial2026#futbolmexicano