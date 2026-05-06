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La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una .

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

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"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como "It's a Heartache", pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico "Total Eclipse of the Heart" (1983).

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