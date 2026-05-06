Alexa Hoffman, la hija menor del actor Héctor Parra, y quien lo acusó de presunto abuso, asegura que no sólo ella fue víctima de Parra, también una amiga a la que ella invitó a su casa e su papá.

Parra está en la cárcel, fue condenado a una pena de 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual en contra de su hija, Alexa.

El actor fue detenido en junio de 2021 tras ser acusado por su hija y su expareja, Ginny Hoffman, de cometer estos actos durante la infancia y adolescencia de Alexa.

Mientras que Daniela Parra, la hija mayor de Héctor siempre ha defendido la inocencia del actor, Alexa asegura lo contrario, y en una entrevista con el creador de contenidos Alfonso Martinez (Ponchote), habló sobre lo que vivió con su padre.

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¿Qué dijo Alexa sobre su padre, el actor Héctor Parra?

En la entrevista que saldrá esta noche, Alexa Hoffman habla de lo que vivió con su padre Héctor Parra, del juicio y de cómo es su vida ahora, cuando tiene de su lado a mucha gente pero también cuenta con detractores que ponen en duda su testimonio, empezando por su hermana Daniela, con quien no tiene relación.

Alexa se sinceró en el podcast "Ponchote" y dijo que a veces se cuestiona si debió o no denunciar a su papá Héctor Parra.

"Algo que también me ha hecho como no rendirme en el proceso porque muchas veces he dicho que ya no puedo o de que si hubiera sabido que iba a ser así no hubiera denunciado".

Reveló, entre lágrimas, que se siente culpable porque una persona que quiere mucho también habría sufrido abuso por parte de Héctor Parra.

Ginny Hoffman y Alexa Parra. Foto: Berenice Fregoso

"Después me enteré de que no fue solo a mí sino a alguien que ya la fecha quiero mucho", expresó.

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Detalló que esa persona se lo confesó a su madre; los hechos habrían ocurrido una vez que estaban en la casa de Parra.

"Esa persona se lo dijo a mi mamá y eso me dolió en el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y que como por mi culpa vivió lo mismo que yo... Yo invité a esa persona a casa de mi papá y también abusó de ella".

Ginny Hoffman aplaudió la valentía de su hija y le dedicó un mensaje de amor en redes, donde expresó que está orgullosa de la mujer en la que se ha convertido.

"Mi vida hermosa. No puedo estar más orgullosa de ti, y esa chiquita a la que hoy le has hecho justicia esta profundamente orgullosa de ti en la mujer en la que la has convertido, la más fuerte, la más valiente, la más honesta, la más noble, la más buena y no terminaría nunca de decirte todo lo que eres. Gracias por ser ese ejemplo para que nadie más pase por lo que tu tuviste que pasar. Mi niña hermosa te admiro tanto y gracias por escogerme a mi para caminar esta vida juntas. ¡SI SE PUEDE! TE AMOOOO", se lee.

Ginny Hoffman comparte esta foto de su hija Alexa realizada con IA. Le dedica mensaje de amor y admiración.

El proceso legal de Héctor Parra se encuentra en una fase decisiva, en la la resolución de un amparo directo. Este recurso fue admitido a finales de 2025 y es la herramienta con la que su defensa busca revertir la condena de 12 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores y abuso sexual.

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