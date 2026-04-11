Alexa, la hija menor del actor Héctor Parra reapareció en un evento público junto a su mamá Ginny Hoffman y ahí fue cuestionada sobre el proceso legal de su padre, quien está preso cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses de prisión, es acusado por ella de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual; también habló sobre su hermana, de quien dijo, se ha colgado de su historia para sacar provecho.

Alexa confesó que estos años han sido complicados porque tras sus confesiones en contra de su papá, las cámaras la siguen y la han juzgado por muchas cosas, y esa situación la tiene desgastada.

Dijo que está cansada de esta historia (del abuso sufrido por su padre) que ha abarcado toda su vida; han sido medicamentos, terapias y apoyo de su familia y de su novio, quien dijo, se ha convertido en un pilar muy importante en su vida.

Sobre el amparo que solicitó su papá, Alexa dice que aunque su padre tenga derecho a solicitarlo, eso no quiere decir que es inocente, pues de eso ya se demostró bastante, aseguró, de que es culpable.

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"El amparo era un parte opcional, una cosa que mi papá tiene pero es en contra de las autoridades, no en contra de mi; lo mío ya se hizo, mi participación ya fue, él ya tiene una sentencia, ya es culpable, no es supuesto abuso, es, ya las autoridades lo dijeron, yo lo dije, es mi historia, yo lo viví, es cierto".

Mencionó que en el supuesto de que quedara libre por una distracción de su equipo legal y por consecuencia la ventaja a él de pedir y de que le otorguen un amparo, sería por esa circunstancia, no porque sea inocente.

"Si saliera por eso, por el amparo, y tuviera una ventaja , sería por eso, no porque sea inocente".

Ruptura total con su hermana Daniela Parra

Alexa no quiere saber nada de su hermana Daniela Parra, cuando fue cuestionada sobre el apoyo que le brinda a Héctor Parra, Alexa mostró su inconformidad, pero dijo que es libre para hacer lo que quiera, y que eso, a ella, no le importa.

"Su decisión , lo que ella haga con su vida me tiene sin cuidado", expresó.

Para Alexa, Daniela se ha colgado de su historia de abuso para conseguir proyectos, pues ha tenido diversas participaciones en el programa "Hoy" y en proyectos de Televisa.

"Totalmente, ustedes lo han visto, no tengo nada que decir al respecto, se ve", expresó tajante.

Reiteró que Daniela es otra cosa, que su caso es meramente ella y su padre.

"Aquí se trata de mi papá y yo, Daniela es punto y aparte".

Sobre la posibilidad que Daniela Parra forme parte de la nueva temporada de "La casa de los famosos México" y ahí hable de su caso, Alexa dijo:

"Que ella haga lo que quiera, en este punto me da igual".

Daniela Parra y su respuesta tras las declaraciones de su hermana Alexa.

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Para el perdón a su padre aún no está lista, y aunque sigue asistiendo a terapia, eso específicamente es algo que evade.

"No lo sé (si lo llegue a perdonar)… sí lo he trabajado en terapia pero no tanto la verdad, evado un poco esa parte".

El proceso en contra de su papá, reiteró, ha demasiado desgastante, y si de algo se arrepiente es que se haga dado a conocer en la revista TV Notas, admite que eso estuvo mal.

"El haberlo hecho en una revista, sobre todo en el tipo de revista que se hizo es algo que he traído cargando muchísimo la culpa , lo he tratado mucho en terapia", dijo antes de retirarse.

Alexa y su madre Ginny Hoffman asistieron juntas al estreno de la obra "Crisis para principiantes", en el Centro Cultural Veracruzano de la Ciudad de México.

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