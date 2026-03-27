Para la actriz Ginny Hoffman, el que su expareja y padre de su hija Alexa, Héctor Parra, siga en la cárcel, es la prueba de que se hizo justicia, pues Parra está acusado por Alexa del delito de corrupción de menores agravado, por el que le dieron 12 años y 6 meses de prisión.

"Estoy muy feliz de ver que al final se ha hecho justicia, las autoridades que tiene todo el material en sus manos, han hecho justicia", expresó.

Ginny Hoffman asegura que se van a caer muchas máscaras, y desea que Daniela, la hija mayor de Héctor, se aleja de "la sombra de su padre" para que pueda brillar en el medio artístico, pues según ella, está a la sombra de Héctor.

"Lo mejor que le puede pasar a Daniela es deslindarse de su papá , es una mujer que tiene ganas de hacer cosas, sobresalir, estaría padrísimo que lo haga por ella misma, que deje la sombra del papá", consideró.

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Ginny tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde expresó que su hija Alexa está sacada de onda porque su hermana Daniela apoya a su padre, sabiendo, supuestamente, lo que Parra le habría hecho.

"Alexa está muy sentida , está impactada, sorprendida porque no reconoce a Daniela; ella dice 'no entiendo por qué lo hizo, por qué lo quiere defender'", dijo.

Héctor Parra recibió visita navideña de su hija Daniela, su novio y unas amigas, quienes se mostraron ilusionados con la idea de que el actor quede libre en 2026.

Daniela, la hija mayor de Héctor Parra siempre ha dicho que su padre es inocente, y para ella, su hermana Alexa, con quien tenía una relación muy cercana antes de que estallara el escándalo, ya "está muerta".

Tras dos apelaciones, ahora están en la espera de la resolución del amparo para que se defina el futuro de Parra; Ginny Hoffman considera que si Héctor no se pudo defender en las audiencias, es porque sí es culpable.

"Está muy difícil, no tuvo manera de defenderse y es que cuando eres culpable no hay manera de defenderte", concluyó.

Daniela Parra, quien se ha abierto camino en el mundo artístico por su carisma, también vende tamales para costear los gastos de su padre en la cárcel; a través de llamadas telefónicas, el actor que trabajó muchos años en Televisa, sigue asegurando que es inocente de lo que se le acusa, y que el tiempo le dará la razón.

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