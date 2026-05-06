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La presentación de "Muda", la nueva producción discográfica de , estuvo marcada por un percance que mostró el sentido de protección y heroicidad del cantante, cuando cargó en brazos a su novia, , para trasladarla al hospital luego de que se cayera el en que viajaban.

La tarde de ayer, martes 5 de mayo, el cantantede regional convocó a la prensa para mostrar un adelanto de "Muda", su nuevo disco, por el que integrantes de los medios se dieron cita en un recinto, donde se organizan eventos, ubicadi en la colonia Juárez.

El showcase ocurrió sin ningín tipo de incidente, el cantante interpretó parte de sus nuevos temas y también algunos de sus éxitos.

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Contó con la presencia de algunos conocidos suyos del medio, como Ariadne Díaz, Jessica Coch, Sandra Echevería y su esposo Leonardo del Lozanne, así como Emiliano Zurita.

Y cuando el evento ya había terminado y los medios se habían conjuntado fuera del recinto para obtener alguna declaración del cantante, pudieron percatarse, como narró Mónica Castañeda, en "Ventaneando", que el equipo de Carín se agilizó para introducir una camioneta, estacionada afuera del lugar, al interior.

Algunos medios, como "Siéntese quien pueda", pudieron documentar el momento en que León se aproximaba al vehículo, cargando a Meylín en brazos, lo que causó preocupación.

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Y aunque, debido a las imágenes, se especularon diferentes versiones de lo que habría ocurrido, la joven ya compartió en su cuenta de Instagram el porqué de su traslado al Hospital Español, el cual se ubica a 15 minutos del lugar donde se encontraban.

Con una imagen en que muestra su pie recién enyesado, dio a conocer que se fracturó el tobillo, luego de que el elevador en que ella, Carín y otros integrantes del staff de su pareja viajaban, se cayera un piso.

"El elevador en que bajamos, saliendo de la presentación de Armando (nombre real de Carín), cayó un piso, íbamos muchas personas del team, gracias a Dios, sólo fue una ligera fractura en mi tobillo".

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Agradecida por los mensajes de apoyo que ha recibido y, positiva, indicó que la fractura la tomaría como un buen augurio para el álbum de Carín, haciendo alusión a la popular frase de "rómpete una pierna".

Y remató con la frase "se vienen más éxitos, menos tacones".

Novia de Carín León, Meylín Zúñiga, cse fractura el pie en la presentación del nuevo disco del artista de regional. Foto: Instagram, vía @meylinzuniga
Novia de Carín León, Meylín Zúñiga, cse fractura el pie en la presentación del nuevo disco del artista de regional. Foto: Instagram, vía @meylinzuniga
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