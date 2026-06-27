¿Cómo se define realmente un fracaso? Para José Antonio Badía y Eduardo Espinoza “Lolo”, integrantes de Leyendas Legendarias, un proyecto sólo puede llamarse así cuando no deja ningún aprendizaje.

Ellos mismos se ponen como ejemplo. Tras varios intentos y después de los 30 años, encontraron en el podcast una ruta que los convirtió en dos de las voces más escuchadas de México. Con Leyendas Legendarias, junto a Mario López Capistrán “Borre”, escalaron en las plataformas y ahora colaboran con Amazon Music en “La Semana del Podcast”.

“Hasta los 38 pegó algo. Lolo tiene esa frase: el éxito de la noche a la mañana tarda 15 años. Estamos muy acostumbrados a que en internet algo aparece de repente y crees que siempre estuvo ahí, porque no vemos la parte de atrás”, dice Badía a EL UNIVERSAL.

Para él, cada intento cuenta si deja algo. “Si estás haciendo lo que te gusta, todo te está enseñando algo. Si no aprendiste, ese sí sería un verdadero fracaso. Todos los proyectos nos enseñaron algo”, complementa.

Lolo coincide en que el camino debe estar guiado por la pasión y no por la urgencia de volverse viral. Advierte que perseguir fama o números rápidos puede terminar en frustración.

“La paciencia y la perseverancia. Si vas a hacer algo, que realmente lo hagas porque te apasiona y te gusta. Si lo que estás persiguiendo son números, pues ahí sí, mucha suerte, güey, porque está difícil y te vas a frustrar más”, afirma.

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El podcast ha ganado fuerza en los últimos años, algo que Badía no ve como casualidad. Para él, se trata de una forma básica de entretenimiento: alguien escucha a otro contar una historia. Esa conexión, dice, se vuelve más clara cuando el formato sale de los audífonos y llega al escenario.

“El podcast es la forma de entretenimiento más antigua. Es estar en la fogata. Cuando lo llevas a estar con la gente ahí, se siente esta conexión muy primitiva, muy básica del ser humano. Se siente bonito”, comenta.

Badía considera que las personas están hechas para escuchar relatos, por eso cree que formatos como la radio y el podcast pueden convivir con los cambios tecnológicos.

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“Como seres humanos creo que estamos cableados para escuchar historias, por eso el radio nunca se va a morir. El podcast lo que le dio es que ya es bajo demanda”, señala.

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