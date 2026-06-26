Comprometida con la rendición de cuentas hacia nuestros lectores, esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázarez.

Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida.

De manera interna, estamos tomando las medidas necesarias para ajustar nuestros controles editoriales para que un hecho como este no se repita.

En su tramo de responsabilidad, EL UNIVERSAL retiró de su página digital el texto del señor Cázarez, quien deberá responsabilizarse de sus afirmaciones.

ml