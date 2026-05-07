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fue, luego de que su estado de salud empeorara pues, a pesar de que su portavoz afirmó, en días pasados, que se encontraba mejor, tuvo una recaída repentina.

El 30 de abril, la cantante ochentera tuvo que ser ingresada de urgencia al hospital, esto debido a una perforación intestinal, lo que provocó que fuera intervenida con inmediatez.

Y si bien, luego de salir del quirófano, una persona de su equipo celebró que ya hubiera terminano la operación y la cantante de "Total clipse of the heart" ya se encontraba recuperándose, su estado volvió a ser critico y pasó de cuidados intermedios a intensivos.

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La información fue difundida por "Correio de Manha", un diario portugués, pues fue en Algrave, un estado ubiucado en Portugal, en donde se encontraba la cantante de 74 años cuando tuvieron lugar los hechos.

En ese momento, fue trasladada al hospital de la capital de Algrave, Faro, en donde se encuentra en la actualidad, según el medio, inconsciente, en coma inducido y usando un respirador artificial.

Antes de que su salud mermara, el único problema de salud que presentaba, como contó a "Hola" era el dolor de rodillas.

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La intérprete de "It´s a heartache" tiene pensado emprender una gira, por Europa, a finales de año.

No es casualidad de que Bonnie se encontrara en Algrave, una de las zonas más turísticas de Portugal, pues tiene una casa ahí, junto con su esposo Robert Sullivan.

La propiedad la adquirieron en la década de los setenta y, en todos estos años, ha atravesado dos modificaciones;: la primera casa fue derribada para construir otra residencia en donde entrata mucha más luz.

A lo largo del año, Bonny y Robert viven entre Portugal y Reino Unido.

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