¿Sabías que el sistema OnStar de General Motors ya cumplió 13 años en México?

En este episodio de Estaciona2, nos pusimos en modo "mexicanos y mexiquenses" para analizar a fondo la evolución de esta plataforma de seguridad y conectividad que ya cubre el 80% del portafolio de la marca (desde un Spark hasta una Escalade IQ o un Corvette).

Bruno se subió a una Colorado en pista para poner a prueba el sistema de desaceleración controlada y el bloqueo remoto de motor. ¿Realmente funciona? Te contamos cómo se coordina con la Cruz Roja y las autoridades para lograr recuperaciones récord en menos de 15 minutos, y el sorpresivo truco de la app OnStar Guardian, que puedes usar ¡aunque no tengas un coche de GM o te muevas en scooter y bicicleta!

Por otro lado, Bruno nos trae detalles exclusivos de primera mano tras platicar con el director de Edenred Mobility. Analizamos su ambicioso proyecto piloto de un TAG físico para parabrisas enfocado en transportistas. Olvídate de dar efectivo para la gasolina: este sistema busca centralizar el control de rutas, la facturación automática desde la app, medir la autonomía y, de cara al cierre de año, integrar peajes (como Pase) y carga para vehículos eléctricos en una sola plataforma.

¿Es un reto demasiado grande o la solución definitiva para la logística en el país?

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