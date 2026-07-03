Uno de los máximos responsables del éxito de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo es Julián Quiñones, quien anotó tres de los ocho goles que lleva el Tricolor en el torneo.

El delantero del Al-Qadsiah marcó el primer tanto nacional en este Mundial, contra Sudáfrica; luego, convirtió frente a República Checa y adelantó a México en el marcador en el triunfo sobre Ecuador. Igualó a figuras como Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez en goles anotados en Copas del Mundo y, aunque tiene a uno de distancia el récord de Luis Hernández y Javier Hernández, no se obsesiona con los logros individuales.

“Lo que más me interesa es que a la Selección le vaya bien en lo colectivo; lo individual viene por el trabajo de todos. Seguimos trabajando para que nos vaya bien y —en lo individual— ojalá seguir mejorando”, declaró.

El presente goleador de Quiñones es consecuencia de darle continuidad a una temporada en la que terminó como romperredes en la Liga de Arabia Saudita (33 anotaciones), superando a estrellas como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney, Roger Martínez y Karim Benzema.

Con mucho orgullo, mencionó que “se siente chingón” ser mexicano. “Es importante ganar y que la gente esté contenta. Eso es lo mejor, que la gente esté emocionada”.

Julián presume que los futbolistas mexicanos están “dando un salto de nivel a nivel mundial” y quieren hacer historia.

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