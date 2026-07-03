Para Tamara Niño de Rivera, llevar un apellido conocido en México nunca ha significado un atajo.

La actriz asegura que, al igual que Sofía Salabeth, el personaje que interpreta en la quinta temporada de La lotería del crimen, ha tenido que demostrar con trabajo que su lugar se gana por méritos propios y no por las etiquetas que otros puedan imponerle.

Dentro de la serie, Sofía es hija de un procurador, una condición que despierta sospechas entre quienes creen que llegó a la Unidad de Investigación Criminal (UNIC) por influencias y no por capacidad.

“Sofía intentará ganarse su lugar por quien es ella sola, no por ser hija del procurador. Tal vez le costó un poco de trabajo, pero es así de claro: ‘Estás aquí por puro nepotismo’. Y no, fue ganando su propio lugar”, comenta.

A sus 34 años, Tamara reconoce que esa necesidad de demostrar quién es realmente también la ha acompañado fuera de la ficción.

Hermana de la standupera Sofía Niño de Rivera y prima de la activista Saskia Niño de Rivera, Tamara encontró en Sofía un personaje con el que conecta desde un lugar muy personal.

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“Siento que Tamara también, igual que yo, es un ser sensible y es bonito poder meterle esa sensibilidad. Pero también, como Sofía, es padre darle ese rasgo de firmeza que necesita para hacer su trabajo”.

Con el paso de las temporadas, la detective ha evolucionado y ha dejado atrás la imagen de una mujer protegida por su entorno para enfrentarse a una realidad más compleja; es proceso que, según la actriz, también guarda similitudes con su propia historia.

“Hay una cosa de Sofía que creo como biografía: creció en una burbujita y, conforme fue creciendo, esa burbuja se fue rompiendo. Eso fue un poco lo que pasó en mi vida. En ese sentido, Sofía y Tamara se parecen”, afirma.

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Conforme avanzan la serie La lotería del crimen, cuya quinta temporada se estrenará en agosto por Azteca, Tamara Niño de Rivera asegura que no solo ha evolucionado su personaje, sino también ella.

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