La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que las obras por el Mundial de Futbol están concluidas en 90%. Mientras que aquellas que se proyectaron para las inmediaciones del Estadio Ciudad de México están completas en 100%.

“Llevamos 90% de las obras. De todas las obras, 90% están concluidas. 100% de lo que está alrededor del estadio [Ciudad de México], que era para nosotros lo más importante, en los pueblos y las colonias, en donde se garantizó más agua y se introdujo sistemas para captación de agua de lluvia para evitar inundaciones”, afirmó.

Cuestionada sobre si obras como el Parque Elevado en Tlalpan estarán listas para la justa deportiva, respondió: “Sí. Se van a concluir el 31 de mayo. Esperamos que ya esté concluido, por supuesto”.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, mencionó que los trabajos se encuentran “prácticamente en la recta final”, por lo que sí estarán listas antes del Mundial.

“Creemos que será un espacio que detone el turismo y que detone muchos procesos en la Ciudad. Como ven, prácticamente la superestructura está montada, así que prácticamente estamos en la recta final, y por supuesto que vamos a tener el Parque Elevado antes de que inicie el Mundial”, dijo el funcionario.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno adelantó que hoy acudirá a la estación del Metro Auditorio, de la Línea 7, misma que fue remodelada y recientemente abierta al público.

“El viernes, mañana [hoy], mañana voy a hacer un recorrido al Metro Auditorio. Me voy a reunir con todas las empresas, recordemos que esta obra empezó tarde, no teníamos los recursos, que son federales, por eso empezamos tarde, pero bien, y va a quedar muy bien”, comentó.

Clara Brugada refrendó que las obras avanzan, por lo que “en estos días vamos a tener muchas inauguraciones de varios puntos y lugares”.

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