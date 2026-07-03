Monterrey. - Ante la expectativa por el partido de la Selección Mexicana de este domingo y con el antecedente de las aglomeraciones y hechos de violencia registrados durante las actividades mundialistas en el Parque Fundidora, el Gobierno de Nuevo León anunció un operativo de seguridad y la apertura de nuevos espacios públicos para la transmisión del encuentro.

El gobernador Samuel García informó que el acceso al Fan Fest de Fundidora estará limitado por cuestiones de capacidad. El recinto abrirá desde las 10:00 horas y los ingresos serán suspendidos a las 15:00 horas para evitar la concentración de personas por encima del aforo previsto.

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El mandatario pidió a la población privilegiar la permanencia en casa y, en caso de optar por acudir a una transmisión pública, hacerlo en alguna de las sedes alternas que serán habilitadas en distintos municipios del área metropolitana.

Entre los espacios anunciados se encuentran nuevas áreas en la Macroplaza, incluyendo la zona posterior del Palacio de Gobierno, la explanada del Museo de Historia Mexicana y el entorno del Teatro de la Ciudad, con capacidad conjunta para recibir a miles de aficionados adicionales.

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Asimismo, se instalarán pantallas en el Parque Niños Héroes, en San Nicolás, y en el Parque del Agua, ubicado frente al estadio de Rayados.

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También habrá transmisiones en plazas y espacios públicos en los municipios de:

Guadalupe

Santiago

Pesquería

Apodaca

San Pedro

El Carmen

Como parte de las medidas de movilidad, las líneas 1 y 3 del Metro dejarán de operar en la estación Fundidora a partir de las 15:00 horas del domingo, con el propósito de desalentar la llegada de más personas al parque y distribuir a los asistentes hacia otros puntos de reunión.

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Samuel García señaló que el despliegue de seguridad incluirá la participación de Fuerza Civil, Guardia Nacional, policías municipales y cuerpos de Protección Civil, además de ambulancias, patrullas y servicios de atención para los asistentes.

El gobernador indicó que las autoridades mantendrán una campaña preventiva durante los próximos días y adelantó que podrían incorporarse más espacios públicos o privados para la transmisión del partido, con el objetivo de evitar nuevas aglomeraciones y reducir riesgos durante la jornada.

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