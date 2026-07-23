La acumulación de grasa incrustada en trastes, ollas y azulejos representa uno de los retos más tediosos durante las labores de higiene doméstica. Ante esta problemática, la combinación de bicarbonato de sodio con jabón líquido surge como un recurso práctico y de alta eficacia que optimiza el tiempo en la cocina y el baño.

Necesitarás vinagre, sosa, jabón líquido y agua caliente. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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La explicación química detrás del poder limpiador de la mezcla

De acuerdo con publicaciones del portal especializado en química y divulgación de la American Chemical Society (Sociedad Estadounidense de Química), la eficacia de este preparado reside en el contraste de pH y en las propiedades físicas de ambos componentes. El bicarbonato de sodio actúa como un agente alcalino suave y un abrasivo de grano fino que desprende la suciedad mecánicamente sin rayar. Por su parte, los detergentes líquidos contienen agentes tensioactivos que emulsifican los aceites y facilitan su eliminación con agua.

Según datos técnicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el uso de ingredientes básicos como el bicarbonato permite mantener la calidad del aire en espacios cerrados al reducir la dependencia de productos químicos agresivos.

Para preparar y aplicar de forma óptima esta fórmula casera, los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan seguir estos pasos:

Elaboración de la pasta: En un recipiente, se combina media taza de bicarbonato de sodio con un cuarto de taza de jabón líquido para vajillas hasta obtener una consistencia homogénea, similar a la de una pasta dental.

En un recipiente, se combina taza de bicarbonato de sodio con un de taza de jabón líquido para vajillas hasta obtener una homogénea, similar a la de una pasta dental. Aplicación directa: Se distribuye el preparado sobre la zona afectada mediante una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

Se distribuye el preparado sobre la zona afectada mediante una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Tiempo de reposo: En casos de grasa carbonizada en hornos o sartenes, se aconseja dejar actuar la mezcla de 10 a 15 minutos para ablandar los residuos.

En casos de grasa carbonizada en hornos o sartenes, se aconseja dejar actuar la mezcla de 10 a 15 minutos para ablandar los residuos. Aclarado y secado: Se retira el exceso con un paño húmedo y se pasa una franela de microfibra limpia para devolver el brillo a la superficie.

Crea una mezcla de bicarbonato, sal y limón para limpiar tus trastes cuando no tengas agua. Foto: Freepik

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Los principales usos prácticos para el mantenimiento del hogar

Esta pasta limpiadora resulta idónea para abordar múltiples zonas de la vivienda debido a su versatilidad:

Sartenes y utensilios de cocina: Remueve residuos quemados y manchas de grasa pegada en recipientes de acero inoxidable.

Remueve residuos quemados y manchas de grasa pegada en recipientes de acero inoxidable. Azulejos y juntas del baño: Ayuda a blanquear las líneas de lechada, eliminando manchas de sarro y acumulaciones superficiales de humedad.

Ayuda a blanquear las líneas de lechada, eliminando manchas de sarro y acumulaciones superficiales de humedad. Electrodomésticos: Facilita el desprendimiento de salpicaduras resecas en el interior del microondas o en la puerta del horno.

Facilita el desprendimiento de salpicaduras resecas en el interior del microondas o en la puerta del horno. Tratamiento de textiles: Funciona como un pretratamiento de manchas difíciles en prendas antes del ciclo de lavado convencional (realizando previamente una prueba en una zona no visible de la tela).

Funciona como un pretratamiento de manchas difíciles en prendas antes del ciclo de lavado convencional (realizando previamente una prueba en una zona no visible de la tela). Muebles de melamina: Permite retirar marcas pegajosas mediante un frotado suave, eliminando los residuos con un paño húmedo inmediatamente después.

Se sugiere aplicar esta preparación de manera ocasional y realizar una prueba previa en un área reducida, evitando su uso en materiales delicados como la madera sin tratar.

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