La rivalidad entre América y Tigres no solamente se vivirá dentro de la cancha. En el núcleo familiar de Karina Rodríguez, el próximo Campeón de Campeonas tendrá un ingrediente bastante especial, ya que su hermana, Anika juega para las Amazonas.

“Mis papás siempre nos están apoyando a las dos. Cuando jugamos en contra es difícil para la familia. A veces se ponen una playera en la primera mitad y luego en la segunda mitad, la otra, depende de quién va ganando también”, contó la zaguera de las azulcremas entre risas a El UNIVERSAL Deportes.

Para Karina, el apoyo de su hermana es fundamental, especialmente porque ambas comparten las exigencias y los sacrificios de ser futbolistas profesionales. Admite que pese a ser rivales dentro del terreno de juego, siempre quiere que le vaya bien a su hermana con su equipo.

“Yo siempre quiero lo mejor para mi hermana, menos cuando está jugando contra nosotras”, agregó la jugadora que esta tarde apunta al triplete con las Águilas.

Es por eso que el duelo de hoy tiene un significado más especial para la familia Rodríguez, porque ambas hermanas estarán involucradas en uno de los partidos más importantes del calendario femenil.

Finalmente, Karina no oculta que le gustaría compartir algún día la cancha con su hermana a nivel de clubes (en Selección Nacional ya lo hizo), aunque por ahora ambas están plenamente identificadas con sus respectivos equipos.

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“Obviamente, sería algo muy especial poder jugar juntas”, confesó la azulcrema previo al choque de esta tarde contra las Amazonas.

Sin embargo, por ahora parece complicado que ese deseo se haga realidad. Karina es una reconocida americanista, mientras que Anika tiene una gran pasión por Tigres, donde suma varios éxitos.

“A mí me gusta estar aquí y a ella le gusta estar allá. A ver qué pasa en el futuro, pero creo que algo que tenemos las dos es mucha pasión por nuestros respectivos clubes”, concluyó.

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