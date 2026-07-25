Usuarios de Banamex y BBVA reportaron este sábado problemas con las respectivas aplicaciones (apps), así como con la banca móvil y en línea de ambos bancos.

De acuerdo con Down Detector, las fallas tanto con BBVA como con Banamex se han reportado desde el viernes a mediodía y hasta la mañana de este sábado.

En el caso del Banco Nacional de México, el 80% de los reportes es por problemas con la aplicación (app), 10% con la banca móvil y 7% con la banca en línea.

Lee también Bancos deberán homologar sus apps móviles para transferencias y pagos fáciles; la fecha límite es en diciembre

Mientras que en el caso del banco español, la mayoría de los reportes de fallas es con la app, seguida de la banca en línea con 11% y la banca en línea con 10% de los reportes.

Uno de los usuarios de BBVA denunció en el sitio, que recopila reportes sobre problemas con los servicios de todo el mundo, que no podía entrar a la app, "me marca error y mi contraseña está bien. Ayudaaaa desde ayer esta así. Alguien más tiene ese problema?".

[Publicidad]

Lee también Banxico pide a bancos agilizar implementación de pagos desde el celular; alista guías para homologar transferencias por apps

En tanto que otro de Banamex dijo: "Desde el día de ayer 23 de julio del 2026 no puedo abrir la app de Banamex se queda en azul y me dice que NO responde, solo la puedo abrir con mis datos, hasta cuándo ocurrirá está anomalía? No se vale que suceda esto".

Hasta el momento, ninguna de las instituciones bancarias ha informado algo al respecto, luego de los reportes de los usuarios que afirman que los problemas persisten desde el viernes.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc