Nación | 22-07-26 | 10:09 |

Sobre la muerte de , de 13 años, quien falleció en un en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que corresponde al gobierno de la entidad realizar las investigaciones.

Durante su conferencia matutina desde , Sheinbaum Pardo explicó que “no dependen de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, en este caso es de Tamaulipas”.

“Y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, dijo.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Dafne murió al interior de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero y según los resultados de la necropsia oficial se determinó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión y presuntas lesiones corporales.

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