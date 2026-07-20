Tamaulipas. - Algunos exalumnos, madres de familia y activistas, participaron en una marcha por las calles de Ciudad Madero, para manifestarse y exigir justicia en el caso de Dafne Zapata Quintos, quien a sus 13 años de edad falleció en circunstancias extrañas en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Fueron pocas las personas que por la mañana respondieron al llamado de Alejandra Quintos, mamá de Dafne, reuniéndose frente a las instalaciones de la Academia.

Poco a poco fueron llegando. Algunos pegaron hojas con fotografías en la pared, y también portaban cartulinas con diferentes mensajes como los siguientes: “Asesino”, “Dafne no murió, a ella la mataron”, “¡Justicia!” y “Somos la voz de Dafne”.

Ante de iniciar la marcha, varios de los participantes en la manifestación ofrecieron sus testimonios; señalaron algunos excesos que presuntamente ocurrieron en el centro de instrucción militarizada.

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La madre de otra joven relató que decidió inscribirla porque su hija iba a estar segura; le recomendaron la institución particular y, antes de que ingresara, buscó comentarios.

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“Mi hija me dijo, mamá pude haber sido yo. Me contó que ahí hacían que se agarraran coraje, que por una u otra cosa los podían arrestar si llegaban a decir algo les iría peor. Los que estaban al cuidado de ellos eran el sargento Jesús Mora y la sargento América Mora, que son hermanos, hijos del comandante Mora”, relató la señora.

Marchan en Ciudad Madero por el caso de Dafne Zapata; exigen justicia por su muerte. Foto: Especial.

A ella le cobraron 10 mil pesos por el curso de verano, el cual tendría una duración de tres semanas. Estaba a punto de inscribir a su hija en la preparatoria, en la cual los cobros serían de 10 mil pesos de inscripción y 5 mil pesos mensuales, mencionó.

- ¿Se arrepiente de que ingresara?

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- “Bastante, bastante”, —respondió.

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De forma pacífica se realizó la marcha hasta llegar frente a la Presidencia Municipal de Madero.

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La marcha inició por la calle Francisco Sarabia hasta la avenida Álvaro Obregón.

En entrevista, una ex alumna de la Academia se identificó como Esperanza. Ella mostró su preocupación por la lenta actuación de las autoridades ante tantas anomalías y una adolescente fallecida.

“Se me hace raro, porque para el tiempo que ya tiene el caso, ya debería haber algún detenido; ya existen testimonios y no entendemos por qué no hay avances”, expresó.

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Exigió la pronta actuación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, “mientras más tiempo pase es más probable que quienes resulten responsables puedan escapar, no dudo que incluso ya hayan salido de la ciudad”, expresó Esperanza.

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Una persona se subió al monumento de Francisco I. Madero en donde pegó una cartulina.

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Marchan en Ciudad Madero por el caso de Dafne Zapata; exigen justicia por su muerte. Foto: Especial.

Una activista local, Aydé Contreras, informó que por la tarde se realizaría otra protesta, con la convocatoria a los ciudadanos en el punto conocido como “El Barquito”, en el municipio de Altamira.

El lunes 13 de julio Dafne, originaria de Ciudad Mante, ingresó al curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, la cual es de tipo particular y se ubica en Ciudad Madero.

Después, una de las coordinadoras del lugar -identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída. Según los testimonios la habían atendido y le daban medicamentos.

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Posteriormente le enviaron un video a la señora, en la cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien, pero se le observaban golpes en la boca y rostro.

La noche del jueves 16 de Julio nuevamente Estrellita le avisó a Alejandra Quintos que su hija volvió a desvanecerse, mientras se bañaba. Más tarde, le vuelven a llamar para avisarle que su hija había fallecido, todo esto bajo extrañas circunstancias.

Al ser entrevistado sobre el caso de Dafne, el secretario general del Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas González, afirmó hoy lo siguiente: “No hay impunidad para nadie. La Fiscalía General de Justicia es la autoridad competente y será la que determine, con base en las investigaciones y las pruebas ¿qué ocurrió y quienes pudieran tener alguna responsabilidad?”.

Ante los cuestionamientos legales que han surgido sobre la operatividad de la Academia, el funcionario señaló que, “haremos la parte que nos corresponde, cada autoridad revisará lo que esté dentro de sus atribuciones y, si existe alguna irregularidad o responsabilidad, se actuará conforme a la ley”.

dmrr