Trabajadores administrativos de base de TV UNAM iniciaron un paro de labores activo para exigir a las autoridades universitarias atención y resolución de un pliego petitorio integrado por 16 demandas relacionadas con condiciones laborales, respeto al contrato colectivo, cobertura de plazas y supuestos casos de hostigamiento y violencia laboral.

A través de un comunicado, los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) informaron que la decisión fue aprobada por unanimidad durante una asamblea sindical celebrada el pasado 28 de julio a las 7:00 horas.

Esta movilización, señalaron, cuenta con el respaldo de integrantes del Comité Ejecutivo de este sindicato y busca impulsar una respuesta favorable a la agenda entregada a la Dirección General de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Entre las principales demandas se encuentra el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la UNAM y dicho Sindicato, así como del Convenio de Condiciones Especiales de Trabajo aplicable en TV UNAM.

Además, los empleados pidieron el cese de lo que calificaron como despojo y usurpación de materia de trabajo, particularmente en actividades relacionadas con coproducciones, las cuales, afirman, han sido usadas con la finalidad de justificar la asignación de funciones fuera de lo establecido en los acuerdos laborales.

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Asimismo, exigieron poner fin a prácticas de acoso, hostigamiento y violencia laboral, e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades de funcionarios involucrados.

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También, el pliego petitorio incluye el pago inmediato de la ayuda de alimentos que, según los trabajadores, no ha sido cubierta por las autoridades universitarias.

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Otra de las exigencias es la creación y cobertura de plazas en áreas como vigilancia, transportes, transmisiones, cámaras, iluminación y unidad móvil, además de la reactivación de plazas que, de acuerdo con el sindicato, permanecen congeladas desde hace más de dos décadas.

Los inconformes también demandan la cobertura de vacantes mediante concursos escalafonarios, conforme a los mecanismos establecidos en la normatividad laboral universitaria.

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En el documento, los trabajadores responsabilizaron de la situación al director general de TV UNAM, Sergio Iván Trujillo Bolio, a quien acusaron de incumplir de manera sistemática disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y del Convenio de Condiciones Especiales desde su llegada al cargo en 2019.

Señalaron que la solución al conflicto debe comenzar con la instalación de una mesa de trabajo que permita discutir y acordar una respuesta institucional a las demandas planteadas.

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dft