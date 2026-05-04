Washington. Un individuo recibió este lunes un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.

Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

Lee también Fiscal difunde video que muestra al acusado de intentar asesinar a Trump; se le ve atravesar los filtros de seguridad

El Servicio Secreto instó a la población a evitar la zona mientras los servicios de emergencia intervenían ante el tiroteo .

Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

🇺🇸UPDATE:

- Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.

- Triggered temporary lockdown of White House

- Security quickly secured the area

- Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK — Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

Lee también Trump quita aranceles al whisky; es en honor al rey Carlos III tras su visita a EU

El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.

desa