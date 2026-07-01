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Bruselas. Paramount Skydance ha ofrecido una serie de compromisos a la Comisión Europea para que la institución comunitaria dé su visto bueno a la compra de Warner Bros. Discovery, una operación valorada en 110 mil millones de dólares que creará uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.
Así consta en el registro de fusiones y concentraciones del Ejecutivo comunitario, en el que se detalla que las concesiones ('remedies', en la jerga) fueron planteadas este martes, 30 de junio.
También fija el 22 de julio como nueva fecha límite para que las autoridades europeas de Competencia se pronuncien sobre la transacción, lo que supone una ampliación de dos semanas con respecto al plazo anterior, que finalizaba el 7 de julio.
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Bruselas evalúa la operación desde que fuera notificada a sus servicios el pasado 2 de junio y mantiene abierto de forma paralela otro análisis con respecto a las ayudas de Estado recibidas por las compañías involucradas, cuya fecha límite es el próximo 14 de julio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la operación a mediados de junio tras haber llegado a la conclusión de que no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.
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Paramount y Warner Bros. buscan ahora con sus concesiones obtener luz verde de la Comisión Europea para una operación en la que la primera se haría con el control de activos como HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.
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ss
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