Culiacán, Sin.- En una serie de hechos de violencia escenificados en un lapso de veinticuatro horas, en varias zonas del municipio de Escuinapa, en donde se reportaron detonaciones de explosivos artesanales, cuatro personas resultaron heridas, presuntamente todas ellas víctimas colaterales.

Un primer hecho tuvo lugar en el Boulevard Morelos, en la cabecera municipal, donde el joven Eduardo Javier “N”, de 27 años de edad resultó con heridas por esquiarlas de un artefacto explosivo que fue detonado muy cerca donde se encontraba conviviendo con otras personas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

En un enfrentamiento entre grupos armados en la colonia Loma Bonita, una mujer de nombre, Dolores “N”, de 76 años de edad, quien caminaba rumbo a su hogar, fue lesionada de bala en el antebrazo, por lo que fue enviada al Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, donde fue auxiliada.

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Un reporte del lanzamiento de artefactos explosivos con un dron, en la calle Mariano Matamoros, provoco una herida en una pierna a un menor de edad, de nombre, Juan Pablo “N”, de catorce años de edad.

En otro hecho similar, en el mismo municipio de Escuinapa, se dio a conocer el ingreso a un hospital de Juan Francisco “N” de 62 años de edad, el cual resultó con lesiones graves en una de sus piernas, por una explosión de artefacto doméstico.

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Las autoridades federales y estatales mantienen en ese municipio un fuerte operativo para tratar de inhibir los actos de violencia que se han concentrado en el sur del estado, con continuos enfrentamientos entre grupos rivales.

LL