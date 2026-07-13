Culiacán, Sin.- En la colonia Buenos Aires, de la capital del estado, dos jóvenes que platicaban fuera de un domicilio fueron atacados a balazos por varias personas, las cuales lograron huir del lugar, las victimas fallecieron a causas de las heridas producidas por armas automáticas.

Los elementos de seguridad y los cuerpos de auxilio fueron alertados que sobre la calle Cerro Cabazán, muy cerca de un parque dos personas se encontraban heridas de bala, por lo que al acudir al lugar, los paramédicos determinaron que no presentaban signos vitales.

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En el lugar del ataque, se logró establecer las identidades de las victimas de nombres, Julio “BN” de 23 años de edad y Kevin “N”, de 25, los cuales, se encontraban en la parte exterior de la vivienda de uno de ellos cuando se presentaron personas armadas que les dispararon para después huir del lugar.

Los elementos de las policías estatal, municipal y el ejército que llegaron al sitio del ataque, realizaron varios recorridos por calles cercanas en busca de los agresores, sin lograr localizarlos, por lo que la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación.

LL