[Publicidad]
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, hará un anuncio sobre aranceles este jueves, según informó la Casa Blanca, poco antes de que expire el arancel global del 10% del presidente Donald Trump, que vence a medianoche.
Al ser consultada sobre la próxima expiración, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que habría un anuncio "muy pronto, más tarde hoy (jueves)".
"Les diría que estén atentos para más detalles", afirmó en una rueda de prensa.
Lee también Jamieson Greer recibe a Ebrard en Washington D.C.; dialogan sobre déficit comercial y reglas de origen
Después de que la Corte Suprema anuló una serie de aranceles de Trump en febrero, el mandatario estadounidense los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10% a las importaciones.
Pero este gravamen solo puede durar 150 días, lo que significa que vence el viernes.
[Publicidad]
El gobierno de Trump ha estado preparando una andanada de nuevos gravámenes contra 60 países donde considera que existen situaciones de trabajo forzado, en un intento por reconstruir el muro arancelario del presidente.
Lee también Esperan arancel regional por trabajo forzoso; Estados Unidos alista impuesto de 10% para México
Pero las autoridades aún no han establecido un calendario para su imposición.
[Publicidad]
Estos gravámenes, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, fueron propuestos tras una investigación de varios meses y se consideran más duraderos que los anteriores.
Ante amenaza arancelaria de EU, Unión Europea recuerda que acuerdo entre ambos fija tarifa máxima de 15%; "un trato es un trato"
ss/mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Fiscalía de Tamaulipas detiene a Danna Yanina tras asistir a declarar por la muerte de Dafne Zapata; continúa investigación
Tendencias
Influencer Alexandra Muriel denuncia violencia doméstica por parte de su expareja; "ninguna persona merece vivir con miedo", dice
Universal Deportes
FMF reconoce el legado de Yon de Luisa con homenaje oficial; ingresa al Salón de Presidentes
Cultura
Rechazan la “grosera insistencia” de hacer rentable la Casa del Poeta Ramón López Velarde
Deportes
Julián Quiñones hace historia: entra al Top 10 de FIFA y supera a Harry Kane
Deportes
¿Quién es la novia de Isaac del Toro? La ciclista que conquistó el corazón del mexicano del momento
Showbiz
Aylín Mujica rompe en llanto tras la muerte de su hijo: "Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera"
Showbiz
Ferran Torres vuelve a ser tendencia tras el Mundial: los rumores sobre Ana Mena que explotaron las redes