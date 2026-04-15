Más Información
Credencial INAPAM 2026: ¿Qué documentos necesito para tramitar la tarjeta en abril?; conoce los beneficios
Nay Salvatori entrevista a alumna lesionada tras colapso de gradas en la Ibero; diputada se había burlado del accidente
Pancito Merge, juego de Nintendo Switch, tendrá versión para celulares; ¿cuándo llegará a dispositivos móviles?
Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden registrarse al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el organismo que se encarga de velar por el bienestar de este sector de la población.
Al tramitar la credencial INAPAM, esta identificación funciona como herramienta clave para las personas de la tercera edad al acceder a descuentos en transporte, alimentos y servicios, además de facilitar su inclusión a programas sociales.
Leer también: Pensión ISSSTE 2026: ¿cuándo cae el pago del mes de mayo?; descúbrelo aquí
¿Qué documentos necesito para tramitar la Credencial INAPAM?
El registro al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se realiza únicamente de forma presencial, donde el interesado o un representante deberá acudir al módulo INAPAM más cercano.
Los documentos deben presentarse en formato original y copia para ser cotejados por el personal del módulo de atención.
- Acta de nacimiento legible.
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).
- CURP actualizado.
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).
- Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.
Guía paso a paso para completar el registro
- La persona adulta mayor o su representante debe solicitar la credencial INAPAM en alguno de los módulos de la república
- El personal asignado del módulo brindará la información sobre los requisitos
- La persona adulta mayor presenta los requisitos establecidos
- El personal asignado del módulo verifica el cumplimiento de los requisitos
- La persona adulta mayor o representante requisita el Formato Solicitud de Afiliación
- El personal asignado del módulo captura los datos en el registro electrónico
- El personal asignado del módulo solicita verificar los datos de la persona adulta mayor y hace entrega de la Credencial INAPAM
También te interesará:
El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]