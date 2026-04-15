Credencial INAPAM 2026: ¿Qué documentos necesito para tramitar la tarjeta en abril?; conoce los beneficios

Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden registrarse al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el organismo que se encarga de velar por el bienestar de este sector de la población.

Al tramitar la credencial INAPAM, esta identificación funciona como herramienta clave para las personas de la tercera edad al acceder a descuentos en transporte, alimentos y servicios, además de facilitar su inclusión a programas sociales.

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Requisitos para tramitar la credencial INAPAM. Foto: Archivo

¿Qué documentos necesito para tramitar la Credencial INAPAM?

El registro al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se realiza únicamente de forma presencial, donde el interesado o un representante deberá acudir al módulo INAPAM más cercano.

Los documentos deben presentarse en formato original y copia para ser cotejados por el personal del módulo de atención.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

Conoce los requisitos para inscribirse a las actividades INAPAM. Foto: Especial

Guía paso a paso para completar el registro

La persona adulta mayor o su representante debe solicitar la credencial INAPAM en alguno de los módulos de la república El personal asignado del módulo brindará la información sobre los requisitos La persona adulta mayor presenta los requisitos establecidos El personal asignado del módulo verifica el cumplimiento de los requisitos La persona adulta mayor o representante requisita el Formato Solicitud de Afiliación El personal asignado del módulo captura los datos en el registro electrónico El personal asignado del módulo solicita verificar los datos de la persona adulta mayor y hace entrega de la Credencial INAPAM

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