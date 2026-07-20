Las víctimas de homicidio doloso y feminicidio registraron un repunte en el primer semestre de 2026 en Oaxaca, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y junio de este año, se registraron 439 víctimas de homicidio doloso; 368 de ellas fueron asesinadas con armas de fuego; mientras que, en los primeros seis meses de 2025, se reportaron 397 víctimas de las cuales 349 fueron asesinadas con armas de fuego.

A estos asesinatos, también se presentó un aumento en el número de feminicidios reconocidos oficialmente con un total de 11 en el primer semestre de 2026, mientras que, en el mismo periodo de 2025, sumaron un total de ocho.

Lee también Américo Villarreal impulsa obras en Tamaulipas; busca fortalecer la frontera norte

Además, en estos seis meses, el SESNSP reportó que en Oaxaca se registraron 25 tentativas de homicidio y seis tentativas de feminicidio, mil 503 personas víctimas de lesiones dolosas, cinco víctimas de aborto.

El informe mensual advierte que 12 personas fueron víctimas de secuestro, 10 de ellas como secuestro extorsivo, uno para causar daño y un secuestro exprés. Mientras que 137 personas fueron víctimas de privación ilegal de su libertad, 18 casos de retención o sustracción de menores e incapaces y 188 víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal.

[Publicidad]

En el rubro de víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, se reportaron 293 víctimas de abuso sexual, 101 de acoso sexual, 22 de hostigamiento sexual, 152 de violación simple, 189 de violación equiparada, un caso se incesto y 166 de violación a la intimidad.

dmrr