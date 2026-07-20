La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la primera pista de atletismo certificada de Quintana Roo y de toda la Península de Yucatán, ubicada en la Unidad Deportiva Bicentenario de Chetumal, una obra que busca fortalecer el deporte de alto rendimiento y consolidar la infraestructura deportiva de la entidad.

La nueva pista, construida con estándares internacionales por la misma empresa que equipó las instalaciones de los Juegos Olímpicos de París 2024, posiciona a Quintana Roo como un referente para la formación y desarrollo de atletas de alto nivel.

Lee también Embajador Lazzeri sostiene encuentro con director de ATF; reafirman compromiso contra tráfico de armas

Durante la ceremonia inaugural, que incluyó la primera competencia oficial de 100 metros sobre la nueva superficie, la mandataria estatal reconoció la participación del sector empresarial, así como de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq) y del Gobierno del Estado, quienes hicieron posible la realización del proyecto mediante el programa federal de Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento.

Mara Lezama destacó que esta obra representa un paso importante para impulsar el talento deportivo local y brindar a las y los atletas instalaciones de primer nivel para su preparación y competencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov