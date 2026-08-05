Las plataformas streaming continúan llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, alrededor de 36.4% de los hogares mexicanos ya cuenta con al menos un servicio de streaming.

En este sentido, en Tech Bit recopilamos los precios de las plataformas de streaming actualmente para que lo consideres en la próxima contratación de un servicio.

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Este es el precio de las plataformas de streaming en 2026

Si te gustaría contratar alguna de estas plataformas de streaming en 2026, debes saber que los precios varían según la calidad de imagen, número de dispositivos y los beneficios adicionales de cada plataforma.

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, HBO, Prime Video y Vix en agosto del 2026? Imagen: Unsplash

Aquí te dejamos la lista de precios actualizada hasta agosto del 2026:

Netflix

Estándar con anuncios: 139 pesos al mes

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Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Estándar: 269 pesos al mes

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Dos dispositivos de descarga de contenidos.

Premium: 369 pesos al mes

Resolución 4K + HDR.

Audio espacial.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Seis dispositivos para descargas.

Disney +

Estándar con anuncios: 169 pesos al mes

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Acceso al catálogo completo de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y Hulu.

Dos dispositivos simultáneos.

Estándar: 199 pesos al mes

Acceso al catálogo completo de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y Hulu.

Contenido sin anuncios.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas para ver contenido sin conexión.

Premium: 279 pesos al mes.

Acceso al catálogo completo de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y Hulu.

Canales de ESPN y más de 500 eventos exclusivos al mes.

Contenido sin anuncios.

Calidad 4K UHD/HDR.

Audio Dolby Atmos.

Cuatros dispositivos simultáneos.

Descargas sin conexión.

HBO

Básico con anuncios: 119 pesos al mes

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Dos dispositivos simultáneos para ver contenido.

Resolución Full HD.

Estándar: 179 pesos al mes

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos para ver contenido.

Hasta 30 descargas.

Platino: 249 pesos al mes.

Cuatro dispositivos simultáneos para ver contenido.

Resolución 4K Ultra HD

Audio Dolby Atmos.

Hasta 100 descargas para ver sin conexión.

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, HBO, Prime Video y Vix en agosto del 2026? Imagen: Unsplash

Prime Video

Plan mensual Estándar: 99 pesos al mes

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Incluye anuncios.

Plan anual Estándar: 899 pesos al mes

Ahorro del 24%.

Incluye anuncios comerciales limitados.

Complemento sin anuncios: +50 pesos adicionales al mes, es decir, 149 pesos al mes.

Películas y series sin interrupciones.

Vix

Precio: 149 pesos pesos al mes

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Incluye la Liga MX, NFL, MLB, La Casa de los Famosos 24/7, series y películas originales, novelas clásicas y más.

Sin anuncios durante la reproducción del contenido.

Cuatro dispositivos simultáneos y descargas.

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