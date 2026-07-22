Un hombre y una mujer perdieron la vida la tarde de este miércoles luego de un accidente de tránsito ocurrido sobre los carriles centrales de Eje 3 Norte (Calzada Camarones), a la altura de la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo camper, cuyo conductor presuntamente abandonó el lugar tras el impacto.

Al arribar al sitio, policías del sector acordonaron la zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración de las víctimas, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años de edad, quienes ya no contaban con signos vitales debido a las lesiones que presentaban.

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Los cuerpos quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica y fueron cubiertos con sábanas azules mientras se preservaba la escena para las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, mientras se inició la investigación para esclarecer la mecánica del accidente y localizar al conductor del vehículo involucrado, quien se dio a la fuga.

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La circulación en la zona registró afectaciones durante varias horas debido a las labores de los cuerpos de emergencia y de los servicios periciales.

LL